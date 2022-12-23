Синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

Завтра на большинстве территории Украины ожидаются обильные дожди, в том числе и в Киеве. Затем придет похолодание - дождь сменится снегом, а затем придет теплая погода, которая продержится до Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook .

24 декабря

Погода в Украине

"На Сочельник по григорианскому календарю в западных, северных областях Украины, Винницкой и Одесской областях будет дождь. Циклон с атмосферными фронтами придвинется близко к нашим западным границам - поэтому на западе осадки завтра могут быть обильнее", - рассказала она.

По словам синоптика, в восточных областях Украины, в большинстве центральных областей и южной части будет преобладать сухая погода, хотя туманы могут увеличивать влажность.

"Повсюду в Украине в канун Рождества ожидается теплая погода - в течение завтрашнего дня +2...+7 градусов, в южной части +4...+9, в Крыму до +11 градусов", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

В столице 24 декабря пройдет дождь. Ветер юго-западный, небольшой или умеренный.

"Температура воздуха в ближайшую ночь до +2 градусов, завтра днем до +4 градусов, завтра вечером 0+2 градуса", - рассказала Диденко.

25 декабря

На Рождество, 25 декабря, в Киеве немного похолодает. и потому дождь сменится снегом.

После 25 декабря

Теплая погода продлится до Нового года, но не без осадков.