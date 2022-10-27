В Киеве вдова ресторатора судится с "ветераном" Майманом за дом

Светлана Геллер, по утверждению Инны Хетманчик, входит в состав ОПГ, которую возглавляет "ветеран" Михаил Майман (Помогайбо), в отношении которого уже возбуждено не одно уголовное производство.

В частности его задерживала СБУ по делу об незаконной торговле оружием, а в Голосеевском суде Киева на днях слушалось дело об избиении Майманом женщины.

Инна Хетманчик утверждает, что Светлана Геллер более 12 лет назад незаконно переоформила на подставное лицо (брата Михаила Маймана - Богдана Помогайбо) дома, который принадлежал покойному мужу Инны Хетманчик.

Теперь вдова не может вступить в права наследства по закону и вынуждена в суде защищаться от надуманных исков со стороны Геллер.

В интервью блогеру Стасу Домбровскому, который уже не первый месяц занимается расследованиями о делах Михаила Маймана, Инна Хетманчик рассказывала о том, как Михаил Майман и его сообщники практически довели ее мужа до самоубийства и чуть не силой выставили ее из собственного дома.

Правоохранительные органы, по ее словам - бездействуют, а суды принимают к рассмотрению иски от подельников Маймана.

Так, на предыдущих судебных слушаниях судьи оставили без внимания доводы адвокатов о том, что все сроки обжалования договора дарения, который Светлана Геллер требует признать недействительным, истекли еще в 2012 году.

На заседании судья Юлия Мицик приняла во внимание все доводы новых адвокатов Инны Хетманчик.

Стоит также отметить, что параллельно с заседанием под зданием суда состоялся митинг в поддержку Инны Хетманчик.