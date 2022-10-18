Кто стоит за "ветераном" Михаилом Майманом и почему ему удается избегать наказания за преступления

В последнее время все чаще появляются сообщения о том, что силовики "штормят" волонтеров, подозревая их в разворовывании гуманитарной помощи. Всякий раз, на их защиту встают тысячи людей, публичных личностей, призывая к справедливости. Стоит отметить, что по факту большинство подобных дел до суда не доходит – проверки доказывают непричастность волонтеров к приписываемым оборудкам и справедливость торжествует.

Но, как известно, у каждой медали две стороны – есть в Украине и те, кто годами остаются безнаказанными несмотря на открытые делопроизводтва и конкретные показания свидетелей, которые говорят об этом публично.

Один из таких "антигероев" – волонтер и ветеран Михаил Майман, известный также как Михаил Помогайбо.

За последнее время он уже не раз становился героем скандальных публикаций, его не раз задерживали правоохранительные органы, а самое свежее судебное заседание об избиении женщины должно рассматриваться 25 октября в Голосеевском суде Киева.

Несмотря на это Майман продолжает находиться на свободе и пытается выставить себя жертвой, заявляя, что его по заказу бывшего адвоката выкрали по приказу Рамзана Кадырова.

В списке свидетелей – спортсмены, адвокаты, волонтеры, журналисты и блогеры и даже бывшая жена Михаила, которая, кстати, и "подарила" ему фамилию.

Одесский журналист и блогер Стас Домбровский в своем расследовании говорит Маймане так: "Я не слышал от Михаила Маймана ни слова правды. Какие бы я вопросы ему не задавал - все оказывается ложью".

Президент федерации бокса Киева Кирилл Шевченко знаком с Майманом много лет, чуть ли не с детства и в разговоре с журналистом также не смог сказать ничего хорошего о нем.

"Знаком с детства, мы вместе жили по соседству. Не дружили, но были знакомы. Тесно меня с ним свел один из моих друзей в 2014 году. Я людям доверяю и принял Михаила как своего – поверил его истории про войну. Когда он выехал из Украины, много ему помогал, слал деньги", – рассказывает Шевченко.

По словам Шевченко, когда началась война, ему позвонил Майман и горячо убеждал, что нужно создавать батальон, защищать Украину, но при этом убеждал, что именно он должен стать комбатом.

"Я согласился и ответил, что мол, не вопрос, я буду твоим первым замом, тем более что 80% батальона это были мои ребята, боксеры, которые пришли на защиту Киева", – вспоминает Шевченко, и добавляет, что сам Майман постоянно твердил о том, что на войне нельзя воровать.

Однако, почти сразу же слова Маймана разошлись с делами.

"Ко мне приехали английские добровольцы служить в батальон, но увидев Мишу, наотрез отказались служить под его началом. Закончилось тем, что он украл у них прибор ночного видения, который стоит 25 тысяч фунтов", – говорит Шевченко.

Президент федерации бокса считает, что Майман-Помогайбо – аферист, который умело втирается к людям в доверие. "Проблема честных людей в том, что они думают, что люди вокруг них такие же честные", – говорит Шевченко, отвечая на вопрос, почему Майман остается до сих пор безнаказанным.

Новая фамилия

Ранее Михаил Майман носил другую, украинскую фамилию Помогайбо. Однако, женившись на Саре Майман, взял ее фамилию себе. Как утверждает сама Сара – без ее разрешения.

"У Миши всегда были проблемы с законом. Он наверное поэтому и взял фамилию Сары себе. Сам он мне этого не говорил, но я думаю, что он использовал эту фамилию, как некую защиту от внешнего давления. К евреям в Украине все же теплое отношение. Возможно, он думал, что ему что-то будет прощаться за то, что еврей", – говорит Иван Зализняк, экс-боец полка "Азов", а ныне служащий батальона "Традиции и порядок".

Зализняк вспоминает, что до смены фамилии Майман-Помогайбо прибегал к похожему трюку – говорил окрущающим, что он родной племянник уважаемого в Одессе выходца из республики Ичкерия.

"Мою фамилию он присвоил без разрешения. Я узнала об этом постфактум", – говорит бывшая жена Маймана, Сара. – "Когда я спросила его, почему он мне ничего не сказал, то мне покрутили пальцем у виска и заявили, что "Фамилия это наше народное достояние".

Удобный инструмент

Известный украинский адвокат, а ныне доброволец Андрей Цыганков когда-то представлял интересы Михаила Маймана в судах, однако их дороги быстро разошлись и теперь они враждуют.

"Я всегда говорил Мише, что адвокат – не подельник. Если адвокат видит, что клиент начинает вовлекать адвоката в преступную деятельность, а в данном случае, мы говорим о мародерстве, то защитник не будет рядом находиться. Тем более, что Миша перешел все "красные линии" и начал угрожать лично мне и моей семье силой оружия", – говорит Цыганков.

Цыганков также говорит, что есть масса фактов, которые доказывают, что Майман – мародер.

"Есть свидетельства людей, которые ходили с ним в военизированные походы, но только они были на “передке”, а Миша – нет. Он спасал в первую очередь броневик, а не людей. Люди для него всегда были расходным материалом", – рассказывает адвокат.

Еще одной причиной ненависти со стороны Маймана, Цыганков называет то, что "ветерана" лишили возможности использовать ДФТГ (Добровольческие формирования территориальных громад) и гуманитарную помощь для себя.

"В отличие от многих других, я занялся этим системно. Хочу доказать и докажу, что он преступник", – говорит адвокат.

"Цыганков считает, что безнаказанность Михаила Маймана может быть признаком того, что “ветеран" – удобный инструмент для определенных госструктур.

"Он очень удобный инструмент для государственных структур. Он готов говорить то, о чем его просят. То есть, то что любой вменяемый человек постесняется рассказать, Майман дает это как свидетельские показания. И не беспокоится о последствиях", – добавляет он.

Иван Зализняк и вовсе считает, что Михаил может быть внештатным агентом спецслужб.

"Странно когда на человеке столько всего висит, а проблем с законом у него не возникает", – резюмирует ветеран.