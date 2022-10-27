У Києві вдова ресторатора позивається до "ветерана" Маймана через будинок

Світлана Геллер, за твердженням Інни Гетьманчик, входить до складу ОЗУ, яку очолює "ветеран" Михайло Майман (Помогайбо), щодо якого вже порушено не одне кримінальне провадження.

Зокрема, його затримувала СБУ у справі про незаконну торгівлю зброєю, а в Голосіївському суді Києва днями слухалася справа про побиття Майманом жінки.

Інна Хетманчик стверджує, що Світлана Геллер понад 12 років тому незаконно переоформила на підставну особу (брата Михайла Маймана - Богдана Помогайбо) будинку, який належав покійному чоловікові Інни Гетьманчик.

Тепер вдова не може вступити в права спадщини згідно із законом і змушена в суді захищатись від надуманих позовів з боку Геллер.

В інтерв'ю блогеру Стасу Домбровському, який уже не перший місяць займається розслідуваннями про справи Михайла Маймана, Інна Гетьманчик розповідала про те, як Михайло Майман та його спільники практично довели її чоловіка до самогубства та мало не силою виставили її з власного будинку.

Правоохоронні органи, за її словами, не діють, а суди приймають до розгляду позови від спільників Маймана.

Так, на попередніх судових слуханнях судді залишили поза увагою доводи адвокатів про те, що всі терміни оскарження договору дарування, який Світлана Геллер вимагає визнати недійсним, спливли ще 2012 року.

На засіданні суддя Юлія Міцик взяла до уваги всі аргументи нових адвокатів Інни Гетьманчик.

Варто також зазначити, що паралельно із засіданням під будівлею суду відбувся мітинг на підтримку Інни Гетьманчик.