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В Киеве вдова ресторатора судится с "ветераном" Майманом за дом

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Четверг 27 октября 2022 17:45
В Киеве вдова ресторатора судится с "ветераном" Майманом за дом Фото: в Киеве вдова ресторатора судится с Михаилом Майманом за дом (колллаж Styler)
Автор: Александр Мороз

Вдова известного киевского ресторатора Инна Хетманчик выступает ответчицей по иску Светланы Геллер. Дело касается дома, которое по утверждению Хетманчук, Геллер более 12 лет назад незаконно переоформила на скандального "ветерана" Михаила Маймана.

Об этом стало известно по итогу слушания в Дарницом районном суде 26 октября.

Светлана Геллер, по утверждению Инны Хетманчик, входит в состав ОПГ, которую возглавляет "ветеран" Михаил Майман (Помогайбо), в отношении которого уже возбуждено не одно уголовное производство.

В частности его задерживала СБУ по делу об незаконной торговле оружием, а в Голосеевском суде Киева на днях слушалось дело об избиении Майманом женщины.

Инна Хетманчик утверждает, что Светлана Геллер более 12 лет назад незаконно переоформила на подставное лицо (брата Михаила Маймана - Богдана Помогайбо) дома, который принадлежал покойному мужу Инны Хетманчик.

Теперь вдова не может вступить в права наследства по закону и вынуждена в суде защищаться от надуманных исков со стороны Геллер.

В интервью блогеру Стасу Домбровскому, который уже не первый месяц занимается расследованиями о делах Михаила Маймана, Инна Хетманчик рассказывала о том, как Михаил Майман и его сообщники практически довели ее мужа до самоубийства и чуть не силой выставили ее из собственного дома.

Правоохранительные органы, по ее словам - бездействуют, а суды принимают к рассмотрению иски от подельников Маймана.

Так, на предыдущих судебных слушаниях судьи оставили без внимания доводы адвокатов о том, что все сроки обжалования договора дарения, который Светлана Геллер требует признать недействительным, истекли еще в 2012 году.

На заседании судья Юлия Мицик приняла во внимание все доводы новых адвокатов Инны Хетманчик.

Стоит также отметить, что параллельно с заседанием под зданием суда состоялся митинг в поддержку Инны Хетманчик.

В Киеве вдова ресторатора судится с &quot;ветераном&quot; Майманом за домВ Киеве вдова ресторатора судится с &quot;ветераном&quot; Майманом за дом

Напомним, ранее мы писали, кто стоит за "ветераном" Михаилом Майманом и почему ему удается избегать наказания за преступления.

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Михаил Майман Суд Митинг