Всю премию - для ВСУ: учительница из Кировоградской области рассказала, как помогает бойцам

Учительница Елена Удовиченко работает в Новоандреевской школе Кировоградской области. В октябре женщина получила ежегодную учительскую премию и отдала ее для Вооруженных сил Украины.

В частности, ко Дню работников образования учительница физики и математики Елена Удовиченко получила премию - пять тысяч гривен. Женщина решила три тысячи отдать местным волонтерам, которые собирали на тепловизоры для украинских бойцов.

"Морального права пользоваться ею не имею. Передали, кому нужнее, и тем, кому доверяем - Елене Иванченко. Она волонтер и не жалеет собственных денег", - рассказала она.

Также две тысячи женщина хотела отдать на помощь раненым военным.

"Когда началась полномасштабная война, были каникулы. Я отпросилась поехать помогать в госпитале, где лежат раненые. Полтора суток работала, полтора отдыхала. И так до начала учебы. Думала съездить туда сейчас, но не получилось. Поэтому трачу остаток премии на еду, и что-нибудь приготовлю для тех, кто на фронте", - отметила учительница.

В Украине учительница отдала премию, чтобы помочь ВСУ (suspilne.media)

По словам Елены, она ежемесячно откладывает часть зарплаты, чтобы что-нибудь приготовить военным. Она печет пирожки или вкусности, делает разные блюда или консервации. Затем все это отдает волонтерам, которые увозят на передовую, или сама отправляет в госпитале раненым.

Также учительница жалуется, что из-за войны у нее бессонница. Однако когда она помогает военным, то может нормально спать.

Много бывших ее учеников сейчас встали на защиту Украины после полномасштабной войны. С ними учительница переписывается, иногда созванивается и за всех переживает.

"Что такое война я узнала еще в 2014 году. Два моих брата пошли воевать за Украину. Один погиб, другой лечится. Когда они были на Донетчине, люди, которых они защищали, благодарили их. Там дедушки последнюю пенсию отдавали, чтобы купить колбаски и понести солдатам до самых окопов. Это берет за душу", - сказала Елена.

Примеру Елены Удовиченко последовали другие учителя Новоандреевской школы и отдали на тепловизоры части своих премий.