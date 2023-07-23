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В Киеве самокатчик разогнался до "сверхскорости", обгоняя грузовики (видео)

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Киев, Воскресенье 23 июля 2023 17:47
В Киеве самокатчик разогнался до "сверхскорости", обгоняя грузовики (видео) В Киеве самокатчик гонял 90 км/ч (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве мужчина на электросамокате разогнался до "сверхскорости", обгоняя легковые автомобили и даже грузовики.

Видео с сорвиголовой появилось в сети.

Где заметили гонщика

Ценитель скорости катался на Большой окружной дороге (Голосеевский район). Он разогнался до скорости 90 км/ч. При этом на нем не было никакой защиты - даже шлема.

Смотрите видео с гонщиком:

Это важно знать

Отметим, что в Киеве разрешенная скорость автомобилей, как в городах с "белым знаком" - 50 км/ч. Однако в летнее время (с 1 апреля по 1 ноября) на некоторых улицах разрешено ездить 80 км/ч. Список улиц можно увидеть здесь.

Нарушителем скоростного режима считается тот водитель, который превысил разрешенную скорость. Допустимая норма превышения - 23 км/ч.

Какие ограничения для самокатов

Летом 2021 года были приняты ограничения для прокатчиков электросамокатов в Киеве.

Все столичные операторы проката должны выполнять требование об ограничении скорости до 20 км/ч. А в специально определенных зеленых, пешеходных и исторических зонах скорость движения не должна превышать 14 км/ч.

Мужчина с видео, очевидно, катает на собственном самокате, поэтому правила для него неписаны. Разве что правила "здравого смысла", но и здесь не повезло...

Раньше мы писали, какие требования к парковке начали действовать в Киеве.

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