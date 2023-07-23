Парковка в Киеве снова станет платной: когда платить нужно обязательно и как это сделать
В Киеве парковка снова станет платной с понедельника, 24 июля. Есть определенные условия, при которых оплата за парковку не будет начисляться. Оплатить можно будет через Киев Цифровой – оплата через это приложение также возобновляется.
Что известно об оплате парковки в столице, какие будут условия – рассказали в КГГА.
Когда нужно будет платить
Оплачивать парковку будет необходимо только в будние дни. И только с 08:00 до 22:00. В выходные дни парковка на улицах столицы останется бесплатной.
Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не эвакуируют автомобили - поэтому не игнорируйте уведомления об угрозе.
На муниципальных парковках не принимают наличные. Если кто-то требует оплаты услуг таким образом - вызывайте полицию.
Как оплатить с помощью приложения Киев Цифровой
Оплатить услугу через приложение Киев Цифровой можно в несколько шагов:
1. Выберите "Сервисы водителя", затем "Почасовая парковка".
2. Выберите номер авто из списка или укажите его.
3. Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении.
4. Нажмите "Начать парковку". Начнется отсчет времени.
5. Нажмите "Завершить парковку", как только автомобиль покинет паркинг.
В приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически – в 22:00.
Оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении, независимо от местоположения авто.
Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца.
Пользователь Киев Цифровой может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать требуемый из них в меню почасовой парковки.
Оплатить можно банковской картой, Apple Pay или Google Pay.
Напомним, ранее мы писали о том, что нужно сделать после парковки автомобиля.
А также рассказывали, что водители массово получают штрафы за одинаковые нарушения.