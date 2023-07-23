В Києві самокатник розігнався до "надшвидкості", обганяючи вантажівки (відео)
У Києві чоловік на електросамокаті розігнався до "надшвидкості", обганяючи легкові автомобілі і навіть вантажівки.
Відео з відчайдухом з'явилося в мережі.
Де помітили гонщика
Цінитель швидкості катався на Великій окружній дорозі (Голосіївський район). Він розігнався до швидкості 90 км/год. При цьому на ньому не було жодного захисту - навіть шолому.
Дивіться відео з відчайдухом:
Це важливо знати
Зазначимо, що в Києві дозволена швидкість автомобілів, як в містах з "білим знаком" - 50 км/год. Проте в літній час (з 1 квітня по 1 листопада) на деяких вулицях дозволено їздити 80 км/год. Список вулиць можна побачити тут.
Порушником швидкісного режиму вважається той водій, який перевищив дозволену швидкість. Допустима норма перевищення - 23 км/год.
Які обмеження для самокатів
Улітку 2021-го року були ухвалені обмеження для прокатчиків електросамокатів у Києві.
Усі столичні оператори прокату мають виконувати вимогу про обмеження швидкості до 20 км/год. А у спеціально визначених зелених, пішохідних та історичних зонах - швидкість руху не має перевищувати 14 км/год.
Чоловік з відео, вочевидь, катає на власному самокаті, тому правила для нього неписані. Хіба що правила "здорового глузду", але й тут не пощастило...
Раніше ми писали, які вимоги до паркування почали діяти в Києві.