Цены растут. Сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве

Спрос на аренду квартир растет, а с ним вырастают и цены. К примеру, за полгода стоимость аренды жилья в новостройках выросла на 15-20%, а на вторичке - на 10-15%, рассказывают эксперты рынка недвижимости.

Рынок недвижимости по всей стране продолжает переживать непростые времена из-за военного вторжения России. Но если раньше спрос на аренду колоссально упал, потому что многие выехали за границу, то сейчас арендовать жилье хочет все больше украинцев.

Какие цены на аренду жилья сейчас в Киеве и каких изменений стоит ожидать в ближайшее время, РБК-Украина рассказал профессиональный риэлтор и глава Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (СФНУ) Александр Бойко .

Переезд в большие города. Что происходит на рынке жилья

Спрос на аренду жилья в Киеве и других крупных городах Украины продолжает расти. По мнению риелтора, это объясняется несколькими факторами.

"Это в первую очередь популярность мест работы и образования в больших городах привлекает студентов, молодые профессионалы и семьи, которые ищут лучшие возможности работы и развития. Многие люди, в частности молодые, сталкиваются с финансовыми ограничениями. Это усложняет им возможность приобретения собственного жилья. И это стимулирует рост спроса на арендуемое жилье, потому что оно более доступно и менее обременительно с финансовой точки зрения", – говорит Александр Бойко.



Он прогнозирует, что часть жителей крупных городов, вынужденно выехавших за границу из-за войны, будут возвращаться ближе к осени. И тогда уже в конце этого лета мы увидим еще более активное повышение спроса в аренде.

"Еще миграция людей из других областей Украины может создавать дополнительный спрос на арендное жилье, поскольку эти люди ищут временное или постоянное проживание, и едут они чаще в столицу или в крупные города Украины", – добавляет собеседник.

Фото: Спрос на аренду жилья в Киеве растет (Виталий Носач/РБК-Украина)

От 6 тысяч. Сколько стоят квартиры в аренду в Киеве

За последние полгода изменились цены на аренду квартир и в новостройках, и на вторичке.

"Но стоит отметить, что рынок недвижимости динамичен и подлежит влиянию различных факторов, поэтому эти изменения могут быть незначительными или варьироваться в зависимости от конкретного района, типа жилья и других факторов", – обращает внимание Александр Бойко.

В сегменте новостроек аренда на 1, 2 и 3-комнатные квартиры в Киеве выросли. Спрос на новые квартиры продолжает превышать предложение. Это приводит к росту цен. За последние 6 месяцев средние цены на аренду новостроек в Киеве выросли на 15–20%.

Арендовать 1-комнатную квартиру в новостройке можно в среднем от 10 000 до 15 000 гривен в месяц, в зависимости от района и расположения. Аренда 2‑комнатной квартиры в новостройке варьируется от 15 000 до 20 000 гривен, а цена на 3-комнатные квартиры обычно начинается от 20 000 гривен и выше.

На вторичке изменения цен также заметны, но меньше, чем в новостройках. В последние полгода средние цены на аренду квартир на вторичном рынке в Киеве выросли на 10-15%.



Арендовать 1-комнатную квартиру на вторичном рынке можно от 6000 до 10000 гривен в месяц, в зависимости от состояния жилья, района и других факторов. Цены на аренду 2-комнатных квартир на вторичном рынке колеблются от 12 000 до 18 000 гривен в зависимости от местонахождения и условий. Аренда трехкомнатных квартир обычно начинается от 18 000 гривен и может достигать 25 000 гривен в месяц.

"Важно отметить, что эти цифры являются приблизительными средними значениями и могут отличаться в зависимости от конкретных условий каждого отдельного предложения и спроса на рынке аренды. В некоторых престижных районах города квартиры с улучшенным ремонтом могут иметь более высокие цены, а популярные районы или квартиры со скромными условиями – более низкие цены. Также цены на аренду квартир могут изменяться в течение года также в зависимости от сезонных факторов", – описывает тенденцию риелтор.

Фото: Подольский район Киева считается одним из таких, где жилье в аренду сдают дороже (Виталий Носач/РБК-Украина)

В каких районах Киева жилье самое дешевое и дорогое: список

Самые дорогие районы связаны с их престижем, расположением в центре города и развитой инфраструктурой.

"Обычно это центральные районы столицы – Печерский, Оболонский и Голосеевский, а также я бы отнес и популярные районы по спросу – это Шевченковский, Дарницкий и Подольский район. В этих районах можно ожидать также высокие цены, особенно на престижные объекты и эксклюзивные квартиры с дизайнерскими ремонтами в новостройках", – отмечает Александр Бойко.

С другой стороны, в окрестностях и отдаленных районах могут быть более доступные цены на аренду жилья.

"Например, самыми дешевыми районами можно считать Деснянский, Святошинский, Днепровский и Соломенский районы. Там могут предлагать более доступные цены для арендаторов. Однако следует помнить, что это общие тенденции, и цены могут зависеть от конкретных факторов, таких как площадь, состояние и удобство объекта недвижимости", – добавляет он.