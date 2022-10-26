В Киеве объяснили, когда возобновят выдачу продуктовых наборов

Власти Киева объяснили причину приостановки выдачи продуктовых наборов для пенсионеров и людей с инвалидностью, и анонсировали скорое возобновление такой социальной помощи.

Об этом 26 октября говорится в заявлении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что российские ракетные удары и атаки дронами по украинской столице, и в частности по объектам инфраструктуры, привели к сбою в работе оборудования соцслужб.

"Перегрузка работающего оборудования привела к сбою в работе аппаратуры, обеспечивающей функционирование баз социальных служб столицы", - говорится в сообщении.

Таким образом, работники оказались ограничены в доступе к информации, необходимой для регистрации и выдачи пенсионерам продуктовых наборов.

При этом чиновники подчеркивают, что специалисты профильных структурных подразделений занимаются обновлением доступа к базам данных.

Это позволит уже со следующего понедельника, 31 октября, возобновить работу пунктов регистрации и выдачи таких продуктовых наборов.

Стоит напомнить, что в столице упростили порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов от Гуманитарного штаба для пенсионеров и людей с инвалидностью. Так, с 7 октября для их получения жителям столицы и переселенцам уже не нужно собирать дополнительные справки.