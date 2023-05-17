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Жителям Киева сделали важное заявление о работе общественного транспорта: что изменилось

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Киев, Среда 17 мая 2023 12:26
Жителям Киева сделали важное заявление о работе общественного транспорта: что изменилось Фото: Транспорт Киева изменит работу во время тревог (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Такое нововведение произойдет с 22 мая.

Об этом украинцам сообщили на странице КГГА в Facebook.

Как будет ходить наземный общественный транспорт во время тревог

В случае воздушной тревоги Киевпасстранс и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, будут делать остановку у ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения. Это решение принял 17 мая Совет обороны города Киева.

Водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, ​​подземный переход, укрытие в домах и т.д.

Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в городе Киеве.

Петиция украинцев об отмене остановки транспорта во время тревог

Отметим, что жители Киева 19 января создали петицию с просьбой отменить остановку наземного транспорта во время воздушной тревоги. Например, маршрутки в столице этого не делают. 11 марта прошение набрало необходимое количество голосов для рассмотрения, но пока что результатов нет.

Как мы ранее писали, киевское метро изменило график поездов.

Напомним, в Киеве ограничивали движение по зеленой ветке метро и закрывали станцию "Сырец" из-за технической неисправности.

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транспорт Киев воздушная тревога