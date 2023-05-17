Жителям Киева сделали важное заявление о работе общественного транспорта: что изменилось
Наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Такое нововведение произойдет с 22 мая.
Об этом украинцам сообщили на странице КГГА в Facebook.
Как будет ходить наземный общественный транспорт во время тревог
В случае воздушной тревоги Киевпасстранс и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, будут делать остановку у ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения. Это решение принял 17 мая Совет обороны города Киева.
Водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.
Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в городе Киеве.
Петиция украинцев об отмене остановки транспорта во время тревог
Отметим, что жители Киева 19 января создали петицию с просьбой отменить остановку наземного транспорта во время воздушной тревоги. Например, маршрутки в столице этого не делают. 11 марта прошение набрало необходимое количество голосов для рассмотрения, но пока что результатов нет.
Как мы ранее писали, киевское метро изменило график поездов.
Напомним, в Киеве ограничивали движение по зеленой ветке метро и закрывали станцию "Сырец" из-за технической неисправности.