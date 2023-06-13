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В Киеве начали цвести тюльпановые деревья: где увидеть экзотическую красоту

Тюльпановое дерево, или лириодендрон (фото: Википедия)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве начало цвести экзотическое тюльпановое дерево, живущее до 500 лет и растущее до 60 метров высотой.

Где увидеть эту роскошь - узнайте в материале Styler дальше.

В столице несколько локаций с деревом

Тюльпановое дерево, или лириодендрон в Киеве растет в ботсаду имени Н. Н. Гришко, ботсаду имени А. В. Фомина и Сырецком дендропарке.

На Сырце лириодендрон - самый старый, его посадили еще в 1952 году. На Печерске (в ботсаду Гришко) первый лириодендрон высадили позже - в 1957 году. В ботсаду Фомина, что у метро Университет, дерево растет с 1971 года.

А вот самое старое дерево в Киевской области растет в Ворзеле. Его посадили еще в 1914 году, и оно высотой уже с девятиэтажку (30 м), а диаметр ствола свыше метра.

В Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко тюльпановые деревья растут на участке магнолий.

Сажать тюльпановые деревья на улицах ботаники не рекомендуют, потому что эти красавцы растут высокими и ветвистыми. Они лучше всего смотрятся на отдельных полянах парковых зон. В частности, несколько саженцев в 2019-м году появилось в парке Наталка.

Что известно об экзотическом дереве

Родиной этих реликтов является Северная Америка и Китай. Американские и азиатские виды несколько отличаются. Растут лириодендроны в одиночку и небольшими группами. Лучшее время для осмотра лириодендрона - в июне, когда он весь покрывается цветами.

В Журавном Львовской области растет 300-летнее тюльпановое дерево. Также есть в селе Варяж Львовской области и на территории бывшего сада Дворца Потоцких в Червонограде. Цветет, в частности, в Ужгороде.

В прикарпатском Езуполе, на территории бывшего дворца Дидушицких (теперь территория Областного детского психоневрологического санатория), растет тюльпановое дерево, привезенное из дальних краев и посаженное Войцехом Дидушицким-отцом еще в 19 веке.

Во Львовской области, вблизи городка Самбор в селе Раловка на территории бывшего Обозного завода, растет тюльпановое дерево, привезенное когда-то вместе с другими редкими растениями паном Баранским в начале 20 века.

Встречается оно также и в других старых парках и дендрариях, в частности, дендропарке НЛТУ, парке возле Олесского замка, Стрыйском парке.

Ранее мы писали, что в Киеве стали расчищать одно из самых грязных озер.

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