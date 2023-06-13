У Києві почали квітнути тюльпанові дерева: де побачити екзотичну красу

В столиці кілька локацій з деревом

Тюльпанове дерево, або ліріодендрон в Києві росте у ботсаду імені М. М. Гришка, ботсаду імені О. В. Фоміна та Сирецькому дендропарку.

На Сирці ліріодендрон - найстаріший, його посадили ще 1952 року. На Печерську (в ботсаду Гришка) перший ліріодендрон висадили пізніше - у 1957 році. У ботсаду Фоміна, що біля метро Університет, дерево росте з 1971 року.

А от найстаріше дерево на Київщині росте у Ворзелі. Його посадили ще 1914 року, і воно висотою вже з дев'ятиповерхівку (30 м), а діаметр стовбура понад метр.

У Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка тюльпанові дерева ростуть на ділянці магнолій.

Саджати тюльпанові дерева на вулицях ботаніки не рекомендують, бо ці красені ростуть високими і гіллястими. Вони найкраще виглядають на окремих галявинах паркових зон. Зокрема декілька саджанців у 2019-му році з’явилося у парку Наталка.

Що відомо про екзотичне дерево

Батьківщиною цих реліктів є Північна Америка та Китай. Американські та азійські види дещо відрізняються. Ростуть ліріодендрони поодиноко та невеликими групами. Найкращий час для огляду ліріодендрона - у червні, коли він увесь вкривається квітами.

У Журавному Львівської області росте 300-літнє тюльпанне дерево. Також є у селі Варяж Львівської області та на території колишнього саду Палацу Потоцьких в місті Червонограді. Цвіте, зокрема, в Ужгороді.

У прикарпатському Єзуполі, на території колишнього палацу Дідушицьких (тепер територія Обласного дитячого психоневрологічного санаторію), росте тюльпанне дерево, привезене з далеких країв і посаджене Войцехом Дідушицьким-батьком ще в 19 столітті.

На Львівщині, поблизу містечка Самбір в селі Ралівка на території колишнього Обозного заводу, росте тюльпанне дерево, привезене колись разом із іншими рідкісними рослинами паном Баранським на початку 20 століття.

Зустрічається воно також і в деяких інших старих парках та дендраріях, зокрема, дендропарку НЛТУ, парку біля Олеського замку, Стрийському парку.