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Массированный ракетный удар по Киеву: фото и видео

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 10:56
Массированный ракетный удар по Киеву: фото и видео Фото: обстрел Киева 10 октября (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска утром 10 октября нанесли ракетный удар по нескольким районам Киева. Вследствие массированного обстрела в столице есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Удары по правому берегу

С самого утра россияне запустили несколько ракет по центру столицы. Целью врага стали парк и детская площадка. Также из-за обстрелов загорелись автомобили.

Фото: прилет вражеской ракеты в центре Киева (Telegram)

Вот еще кадры с места ракетного удара.

Позже, под вражеский обстрел попал район Центрального вокзала Киева. Судя по фото, есть разрушения. На центральных улицах столицы от взрывов в зданиях повылетали окна.

Фото: прилет в районе "Вокзальной" (Telegram)

Кроме того, одна из российских ракет попала в Пешеходно-велосипедный мост.

Удары по Левому берегу

На Левом берегу столицы обстановка также напряженная. Точной информации о "прилетах" пока нет. Однако местные жители сообщают, что вражеские ракеты были направлены на объекты критической инфраструктуры. По некоторым данным, речь может идти о ТЭЦ.

Также на Левом берегу заметна активность "скорых" и пожарных.

Напомним, мы писали, что города Украины 10 октября подверглись одному из крупнейших ракетных обстрелов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В общей сложности было выпущено более 50 ракет.

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