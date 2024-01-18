В Киеве в переходе метро "Майдан Незалежности" упал потолок (фото)

В Киеве в переходе возле станции метро "Майдан Незалежности" упал кусок стены.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Труха Киев".
Как можно увидеть на фотографиях, на пол перехода упала большая часть потолка. Также можно увидеть, что она в аварийном состоянии, потому что куски отслаиваются.
"Улетело прямо перед носом. Все остальное тоже - едва держится. Хорошо, что никому на голову не свалилось", - написали под фотографиями в паблике.
Кстати, на станции метро "Академгородок" течет потолок, как минимум в трех местах. Влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции и штукатурку.
Сотрудники подземки подставили под протечку обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки.
По словам местных жителей, которые каждый день пользуются станцией "Академгородок", проблема с пропиткой воды с потолка наблюдается здесь уже более года.
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