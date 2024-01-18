В Києві у переході метро "Майдан Незалежності" впала стеля (фото)

В Києві у переході біля станції метро "Майдан Незалежності" впав шматок стелі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Труха Київ".
Як можна побачити на фотографіях, на підлогу переходу впала велика частина стелі. Також можна побачити, що вона в аварійному стані, бо шматки відслоюються.
"Відлетіло прямо перед носом. Все інше також - ледь тримається. Добре, що нікому на голову не звалилося", - написали під світлинами у пабліку.
До речі, на станції метро "Академмістечко" тече стеля, як мінімум в трьох місцях. Волога вже встигла зіпсувати внутрішнє оздоблення станції і штукатурку.
Співробітники підземки підставили під протікання обрізані пластикові пляшки та підклали ганчірки.
За словами місцевих мешканців, які кожного дня користуються станцією "Академмістечко", проблема з просочуванням води зі стелі, спостерігається тут вже понад рік.
Як ми раніше писали, український блогер перевірив, скільки за 30 хвилин на Хрещатику заробляє безхатько.
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