В Києві у переході метро "Майдан Незалежності" впала стеля (фото)

Що відомо про падіння стелі

Як можна побачити на фотографіях, на підлогу переходу впала велика частина стелі. Також можна побачити, що вона в аварійному стані, бо шматки відслоюються.

"Відлетіло прямо перед носом. Все інше також - ледь тримається. Добре, що нікому на голову не звалилося", - написали під світлинами у пабліку.

В переході біля Майдану впав шматок стелі (фото: Труха Київ)

Проблема на метро "Академмістечко"

До речі, на станції метро "Академмістечко" тече стеля, як мінімум в трьох місцях. Волога вже встигла зіпсувати внутрішнє оздоблення станції і штукатурку.

Співробітники підземки підставили під протікання обрізані пластикові пляшки та підклали ганчірки.

За словами місцевих мешканців, які кожного дня користуються станцією "Академмістечко", проблема з просочуванням води зі стелі, спостерігається тут вже понад рік.