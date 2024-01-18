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В Києві у переході метро "Майдан Незалежності" впала стеля (фото)

Фото: У переході біля "Майдану" впала стеля (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві у переході біля станції метро "Майдан Незалежності" впав шматок стелі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Труха Київ".

Що відомо про падіння стелі

Як можна побачити на фотографіях, на підлогу переходу впала велика частина стелі. Також можна побачити, що вона в аварійному стані, бо шматки відслоюються.

"Відлетіло прямо перед носом. Все інше також - ледь тримається. Добре, що нікому на голову не звалилося", - написали під світлинами у пабліку.

В переході біля Майдану впав шматок стелі (фото: Труха Київ)

Проблема на метро "Академмістечко"

До речі, на станції метро "Академмістечко" тече стеля, як мінімум в трьох місцях. Волога вже встигла зіпсувати внутрішнє оздоблення станції і штукатурку.

Співробітники підземки підставили під протікання обрізані пластикові пляшки та підклали ганчірки.

За словами місцевих мешканців, які кожного дня користуються станцією "Академмістечко", проблема з просочуванням води зі стелі, спостерігається тут вже понад рік.

Як ми раніше писали, український блогер перевірив, скільки за 30 хвилин на Хрещатику заробляє безхатько.

Читайте також, чи можуть закрити міст метро у Києві.

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