В Германии ранили ножом украинского подростка, полиция разыскивает подозреваемых

В городе Дортмунд на западе Германии на улице произошло нападение с ножом на 15-летнего парня, гражданина Украины. В результате происшествия молодой человек получил ранения и был госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild .

Отмечается, что инцидент произошел в Дортмунде вечером 19 мая. .

"Молодой украинец был вечером в дортмундском Нордштадте с двумя друзьями. Около 21:00 они начали разговаривать с двумя девушками. Группе молодых людей это, наверное, не понравилось, и возникла драка" - говорится в сообщении немецких СМИ.

После этого один из молодых людей выхватил нож и нанес украинскому подростку несколько ударов. Так, 15-летний украинец сначала получил ранение в шею, затем нападавший воткнул ему нож в верхнюю часть тела.

Полученные раны были серьезными, и был риск гибели пострадавшего. Нападающим удалось скрыться с места происшествия.

В публикации Bild указывается, что тяжело раненый украинец прошел около километра, прежде чем упасть. За жизнь несовершеннолетнего на улице боролся прибывший на место происшествия врач "скорой помощи". Пострадавший был доставлен в больницу.

По словам местного прокурора Марибель Андерссон, следствие предполагает покушение на убийство.

Полиция интенсивно разыскивает злоумышленника, проводится расследование. По данным правоохранительных органов, сейчас состояние украинца удовлетворительное.

Другие случаи нападений на украинцев в Германии

Напомним, ранее 10 февраля в немецком Дюссельдорфе неизвестные убили 17-летнего баскетболиста юношеских сборных Украины Владимира Ермакова. Убийство произошло на национальной почве.

Позже в марте стало известно, что в Гокенгайме в Германии убили украинскую беженку, а ее мать и ребенок пропали без вести.

В конце апреля сообщалось, что гражданин РФ напал с ножом на двоих украинцев в торговом центре немецкого города Мурнау. Один погиб на месте, второй - в больнице. Нападавший был задержан. По данным МИД Украины, жертвами нападения стали украинские военнослужащие, которые проходили медицинскую реабилитацию.