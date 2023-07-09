ua ru
Вс, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Волки Да Винчи" показали работу трофейного ТОС "Солнцепек"

Новина українською →
Воскресенье 09 июля 2023 14:53
"Волки Да Винчи" показали работу трофейного ТОС "Солнцепек" Фото: ТОС "Солнцепек" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины продемонстрировали работу тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", которую получили в качестве трофея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал отдельного батальона "Волки Да Винчи".

Стоит отметить, что наши воины добыли систему залпового огня в качестве трофея еще в марте 2022 года в Киевской области.

Как работает "Солнцепек"

Тяжелая огнеметная система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы на открытой местности. Также ее используют для разрушения, например, фортификационных зданий благодаря мощному объемному взрыву.

Термобарический боеприпас системы формирует взрывную смесь после чего взрывает ее. Во время детонации атмосферное давление в облаке подскакивает и так же стремительно падает. Даже если уцелеть после самого взрыва, существует риск погибнуть от разрыва внутренних органов из-за резкого перепада давления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW
ВСУ уничтожают российские склады и продвигаются в направлении Мелитополя: карты боев ISW
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе