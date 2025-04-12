В Киеве копы "скрутили" Александра Алиева: экс-футболист записал видео

Что известно о задержании Алиева

Автомобиль Александра Алиева остановили на дороге в Киеве возле заправки. С ним была задержана женщина, которая пыталась вылезти на служебный автомобиль правоохранителей.

Местные каналы сообщали, что инцидент произошел на Караваевых Дачах. Алиев якобы был в нетрезвом состоянии, оказывал сопротивление представителям патрульной полиции. На одном из видео можно увидеть, как при задержании он лежит на земле и ему надевают наручники.

Вместе с ним была женщина, которая вела себя неадекватно. В частности пыталась вылезти на капот полицейского авто.

Что говорит Александр Алиев

Сам Алиев впоследствии записал видеоролик, в котором опроверг слухи о нетрезвом вождении автомобиля.

"Всем добрый вечер. Ну, где я пьяный, скажите. Пишут, что я пьян. Я нахожусь на том же месте. Нормальный, адекватный. С чего вы решили, что я пьян? Недоразумение вы хреновы. Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались и все здорово. Так что не пишите всякую х*йню, еще раз вам говорю бл*ть. Пьяный я, не пьяный?" - подчеркнул спортсмен.

Как прокомментировала полиция

Патрульные сообщили, что остановили автомобиль с Алиевым из-за нарушения правил дорожного движения. Во время разговора экс-футболист и его пассажирка вели себя агрессивно и использовали ненормативную лексику. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения, однако дунуть в трубку он отказался.

Когда патрульные отметили, что они будут задержаны и доставлены в полицейский участок, пассажирка залезла на служебный автомобиль. На обоих составили по несколько админпротоколов. Далее делом будет заниматься суд.

Что известно об Александре Алиеве

Он - украинский футболист российского происхождения. Мастер спорта Украины международного класса. Играл за "Динамо" и за сборную Украины. Родился 3 февраля 1985 года в Хабаровске, где прожил до 12 лет. В 1999-м переехал в Украину, где начал футбольную карьеру.

В начале полномасштабного вторжения Алиев вступил в территориальную оборону Киева. Впоследствии присоединился к рядам ВСУ, а уже в декабре 2023 года получил удостоверение участника боевых действий. Известно, что в РФ даже объявили экс-футболиста в розыск за "призывы к осуществлению террористической деятельности".