В Киеве катастрофически поднимается вода: Днепр выходит из берегов (фото)

В Киеве произошло поднятие уровня воды на реке Днепр из-за весеннего наводнения. Синоптики сообщают, что повышение уровня воды в реке может достичь отметок начального затопления прилегающих к руслу участков.
В материале Styler смотрите, как сейчас выглядит река Днепр в Киеве.
Так, отмечается, что на утро 13 апреля уровень воды в реке существенно поднялся.
"Днепр уже подтапливает, к утру уровень воды немного поднялся", - пишут в местных пабликах под фото.
На Оболонской набережной в столице подтопление видно невооруженным глазом.
Так, Укргидрометцентр сообщил, что в результате весеннего половодья через Киевскую ГЭС 12-13 апреля в Киеве и Бориспольском районе может подняться уровень воды в Днепре.
"12-13 апреля, вследствие пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, уровень воды реки Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области может достичь опасных отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
В настоящее время наблюдается І уровень опасности - желтый. Сейчас столичные службы мониторят ситуацию и в случае опасности будут использовать все необходимые средства.
Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на Пасху в Украине.
Отметим, что в в Укргидротметцентре прогнозируют, что в целом апрель будет теплее нормы на 1,5-2 градуса.