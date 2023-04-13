UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві катастрофічно піднімається вода: Дніпро виходить із берегів (фото)

У Дніпрі піднімається вода до критичного рівня (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві відбулося підвищення рівня води на річці Дніпро через весняну повінь. Синоптики повідомляють, що підвищення рівня води в річці може досягти позначок початкового затоплення ділянок, що прилягають до русла.

У матеріалі Styler дивіться, як зараз виглядає річка Дніпро у Києві.

Як зараз виглядає Дніпро

Так, наголошується, що на ранок 13 квітня рівень води у річці суттєво піднявся.

"Дніпро вже підтоплює, на ранок рівень води трохи піднявся", - пишуть у місцевих пабліках під фото.

Так виглядає вода у Дніпрі (фото: Киевский движ)

На Оболонській набережній у столиці підтоплення видно неозброєним оком.

Оболонська набережна у Києві виглядає так (фото: Реальний Київ)

Дніпро вже підтоплює (фото: Труха Київ)

Про що попереджають киян

Так, Укргідрометцентр повідомив, що внаслідок весняної повені через Київську ГЕС 12-13 квітня у Києві та Бориспільському районі може піднятися рівень води у Дніпрі.

"12-13 квітня, внаслідок пропуску весняної повені через Київську ГЕС, рівень води річки Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області може досягти небезпечних позначок початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Нині спостерігається І рівень небезпеки – жовтий. Наразі столичні служби моніторять ситуацію й у разі небезпеки використовуватимуть усі необхідні ресурси.

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на Великдень в Україні.

Зазначимо, що в Укргідротметцентрі прогнозують, що загалом квітень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДнипро