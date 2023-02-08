ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову

Новина українською →
Киев, Среда 08 февраля 2023 16:56
В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову Фото: в Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве сегодня, 8 февраля, демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Согласно решению Киевского городского совета после демонтажа памятник перенесут в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова.

Для выполнения демонтажа задействовали бригаду из пяти человек, автомобиль с краном-манипулятором и грузовик.

Также сообщается, что завтра должны снести памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину.

Как сообщалось ранее, Минкульт рекомендовал властям Киева демонтировать памятник Ватутину.

К тому же, недавно в Днепре демонтировали два памятника, которые были посвящены героям Советского Союза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев КГГА
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"