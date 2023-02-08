В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову
В Киеве сегодня, 8 февраля, демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Согласно решению Киевского городского совета после демонтажа памятник перенесут в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова.
Для выполнения демонтажа задействовали бригаду из пяти человек, автомобиль с краном-манипулятором и грузовик.
Также сообщается, что завтра должны снести памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину.
Как сообщалось ранее, Минкульт рекомендовал властям Киева демонтировать памятник Ватутину.
К тому же, недавно в Днепре демонтировали два памятника, которые были посвящены героям Советского Союза.
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