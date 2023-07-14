Под Киевом ребенок выпал из окна многоэтажки

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области сегодня, 14 июля, вечером 4-летняя девочка выпала из окна многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram .

По его словам, несчастный случай произошел около 19:00. Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы, девочку срочно госпитализировали.

Фото: дом, откуда упала девочка (t.me/andrii_nebytov)

Небытов уточнил, что девочка упала, оперевшись на москитную сетку. Она приземлилась не на асфальт, а на крышу цокольного этажа.

Правила для родителей в сезон открытых окон

Напомним, ранее полицейские напомнили родителям о важных правилах в связи с сезоном открытых окон.

Правоохранители отмечали, что необходимо соблюдать ряд простых рекомендаций, чтобы обезопасить своего ребенка, среди которых: