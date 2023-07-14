Под Киевом ребенок выпал из окна многоэтажки
В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области сегодня, 14 июля, вечером 4-летняя девочка выпала из окна многоэтажки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram.
По его словам, несчастный случай произошел около 19:00. Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы, девочку срочно госпитализировали.
Фото: дом, откуда упала девочка (t.me/andrii_nebytov)
Небытов уточнил, что девочка упала, оперевшись на москитную сетку. Она приземлилась не на асфальт, а на крышу цокольного этажа.
Правила для родителей в сезон открытых окон
Напомним, ранее полицейские напомнили родителям о важных правилах в связи с сезоном открытых окон.
Правоохранители отмечали, что необходимо соблюдать ряд простых рекомендаций, чтобы обезопасить своего ребенка, среди которых:
- не оставляйте малышей без присмотра;
- помните: москитная сетка не защищает;
- установите блокираторы и/или решетки;
- исключите доступ ребенка к окну;
- не играйте вместе с малышом у окна и не поощряйте его интерес.
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