В Киеве брат и сестра выбросились с 24-го этажа в прямом эфире

2 октября на столичной Левобережке обнаружили тела брата и сестры 18 и 17 лет. По предварительной версии полиции, они разбились в результате падения с 24 этажа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию полиции Киева в Facebook .

Что известно об инциденте

Сообщается, что событие произошло в 10.40 на улице Никольско-Слободская. Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства падения девушки и парня с балкона многоэтажки. От полученных травм потерпевшие погибли на месте.

"Сегодня около 12:00 часов в столичную полицию поступила информация о том, что вблизи многоэтажки на улице Никольско-Слободская прохожие обнаружили двух человек без признаков жизни, которые, вероятно, разбились в результате падения с 24 этажа. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оператив группа Главного и Днепровского управлений полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия с тем, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Отмечается, что погибшие - это брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения. Полицейские общаются с очевидцами и устанавливают родственников и близких погибших.

СМИ также сообщают, что подростки вышли "в окно во время прямого эфира". Полиция пока не комментировала эту информацию.

Фото с места происшествия (фото: nnovosti.info)

Напомним, что 17 августа в Киеве две 12-летние девочки выпрыгнули с 15-го этажа и разбились насмерть. Полиция тогда квалифицировала инцидент как самоубийство.