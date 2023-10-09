ua en ru
Пн, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве две 17-летние девушки выбросились с крыши многоэтажки: что известно

Киев, Понедельник 09 октября 2023 12:36
UA EN RU
В Киеве две 17-летние девушки выбросились с крыши многоэтажки: что известно В Киеве две 17-летние девушки совершили самоубийство (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

9 октября в Киеве две 17-летние девушки выбросились с крыши недостроя на Троещине и от полученных травм погибли на месте. По предварительной информации, они вели прямой эфир во время самоубийства - так же, как и два подростка, которые выпрыгнули с 24-го этажа в столице неделю назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Полиции Киева в Telegram.

Что известно об инциденте

Сообщается, что потерпевшие - местные жительницы, 2006 и 2005 годов рождения. Правоохранители предполагают, что девушки сами спрыгнули с крыши недостроенного ЖК "Днепровские вежи".

"Сегодня, около 10.00, в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух девушек на улице Оноре де Бальзака. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка, работники ювенальной превенции и врачи", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все детали трагедии. По завершении проверки события будет предоставлена правовая квалификация.

В Киеве две 17-летние девушки выбросились с крыши многоэтажки: что известноДевушки погибли мгновенно (фото: Telegram/Киевский двигатель)

Также СМИ сообщают о том, что самоубийство было совершено во время ведения прямого эфира, однако, пока полиция это не комментировала.

Ранее мы писали о том, что в Киеве брат и сестра 18 и 17 лет выбросились с 24-го этажа в Киеве.

Читайте также о том, что в Киевской области ребенок выпал из окна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев підлітки