В Киеве дорожают транспортные карты: что изменится и для кого

Когда подорожают карты и почему именно

С 1 апреля текущего года стоимость транспортной карты составит 75 грн вместо 50 грн.

Уточняется, что увеличение стоимости - вынужденный шаг из-за себестоимости изготовления карты.

"За последние два года существенно изменились цены на себестоимость самой пластиковой карты с чипом", - объяснили в коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр".

По словам специалистов, с 2019 года стоимость транспортной карты оставалась неизменной - 50 грн.

За это время был существенно расширен перечень транспортных продуктов и тарифов на все виды городского транспорта для удобства пассажиров в зависимости от их потребностей.

Речь идет о почасовых проездных, проездных с ограничением и без ограничения количества поездок, в частности для пассажиров льготных категорий - студентов и учащихся.

Изменится ли стоимость проезда

В КП "ГИВЦ" отметили, что, несмотря на увеличение стоимости транспортных карт, стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной.

В настоящее время стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет:

в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере - 8 грн за одну поездку

в городской электричке - 15 грн за одну поездку

С актуальными тарифами на городской транспорт и условиями льготного проезда можно ознакомиться:

на сайте КП "Київський метрополітен"

на сайте "Київпастранс"

Как приобрести транспортную карту

Приобрести цифровую транспортную карту, не теряя скидок или удобных тарифов проездного, можно в приложении "Киев Цифровой".

Кроме того, ее можно купить: