В Киеве дорожают транспортные карты: что изменится и для кого

В Киеве уже скоро увеличится стоимость транспортной карты, позволяющей проезд в общественном транспорте города.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальное сообщение КГГА рассказывает, когда именно вырастут цены, изменится ли при этом стоимость проезда, а также где можно купить транспортную карту.
С 1 апреля текущего года стоимость транспортной карты составит 75 грн вместо 50 грн.
Уточняется, что увеличение стоимости - вынужденный шаг из-за себестоимости изготовления карты.
"За последние два года существенно изменились цены на себестоимость самой пластиковой карты с чипом", - объяснили в коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр".
По словам специалистов, с 2019 года стоимость транспортной карты оставалась неизменной - 50 грн.
За это время был существенно расширен перечень транспортных продуктов и тарифов на все виды городского транспорта для удобства пассажиров в зависимости от их потребностей.
Речь идет о почасовых проездных, проездных с ограничением и без ограничения количества поездок, в частности для пассажиров льготных категорий - студентов и учащихся.
В КП "ГИВЦ" отметили, что, несмотря на увеличение стоимости транспортных карт, стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной.
В настоящее время стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет:
С актуальными тарифами на городской транспорт и условиями льготного проезда можно ознакомиться:
Приобрести цифровую транспортную карту, не теряя скидок или удобных тарифов проездного, можно в приложении "Киев Цифровой".
Кроме того, ее можно купить:
Напомним, ранее мы рассказывали, будут ли повышать тарифы на электроэнергию в Украине.
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