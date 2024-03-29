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В Киеве дорожают транспортные карты: что изменится и для кого

Стоимость транспортных карт в Киеве увеличена (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве уже скоро увеличится стоимость транспортной карты, позволяющей проезд в общественном транспорте города.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальное сообщение КГГА рассказывает, когда именно вырастут цены, изменится ли при этом стоимость проезда, а также где можно купить транспортную карту.

Когда подорожают карты и почему именно

С 1 апреля текущего года стоимость транспортной карты составит 75 грн вместо 50 грн.

Уточняется, что увеличение стоимости - вынужденный шаг из-за себестоимости изготовления карты.

"За последние два года существенно изменились цены на себестоимость самой пластиковой карты с чипом", - объяснили в коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр".

По словам специалистов, с 2019 года стоимость транспортной карты оставалась неизменной - 50 грн.

За это время был существенно расширен перечень транспортных продуктов и тарифов на все виды городского транспорта для удобства пассажиров в зависимости от их потребностей.

Речь идет о почасовых проездных, проездных с ограничением и без ограничения количества поездок, в частности для пассажиров льготных категорий - студентов и учащихся.

Изменится ли стоимость проезда

В КП "ГИВЦ" отметили, что, несмотря на увеличение стоимости транспортных карт, стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной.

В настоящее время стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет:

  • в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере - 8 грн за одну поездку
  • в городской электричке - 15 грн за одну поездку

С актуальными тарифами на городской транспорт и условиями льготного проезда можно ознакомиться:

  • на сайте КП "Київський метрополітен"
  • на сайте "Київпастранс"

Как приобрести транспортную карту

Приобрести цифровую транспортную карту, не теряя скидок или удобных тарифов проездного, можно в приложении "Киев Цифровой".

Кроме того, ее можно купить:

  • на сайте КП "ГИВЦ"
  • на станциях Киевского метрополитена
  • в терминалах самообслуживания е-билета
  • в сети терминалов EasyPay
  • на платежном портале iPay

Напомним, ранее мы рассказывали, будут ли повышать тарифы на электроэнергию в Украине.

Читайте также, как доехать из Киева в Вену поездом и сколько это стоит.

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Киев