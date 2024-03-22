Билеты онлайн. Как доехать из Киева в Вену поездом и сколько это стоит

Что нужно знать о покупке билетов на поезда из Украины в Австрию – в колонке для РБК-Украина.

С понедельника, 18 марта, "Укрзализныця" снова начала продажу билетов на поезда по сообщению "Украина–Австрия". "Укрзализныця" изменила систему продажи билетов по маршруту Киев-Вена. Теперь проездные документы продаются исключительно в мобильном приложении УЗ.

Также онлайн доступен поезд австрийской железной дороги Чоп–Вена. Ранее в УЗ заявили, что продажа билетов на международные поезда через мобильное приложение должна устранить спекуляцию проездными документами.

В колонке для РБК-Украина автор Youtube-канала "Залізні магістралі" и эксперт по железнодорожному транспорту Олег Васильев рассказывает, в чем особенность покупки билетов на этот поезд и как доехать до Вены после смены системы продаж билетов.

"Вагоны-фантомы" Киев-Вена

После отмены в феврале 2022 года авиационного сообщения железная дорога стала одним из основных перевозчиков по Украине и за границу. Спрос на ж/д билеты вырос в несколько раз, а вот провозная способность "Укрзализныци" осталась неизменной.

Это особенно остро ощущается на международном направлении. Например, из Украины в Австрию курсирует всего два беспересадочных вагона. При безумном спросе это мизерное количество мест. Нужно было приходить в международную кассу на вокзале до 8 часов утра, но не факт, что билетов хватало всем желающим. Поэтому в дело включались посредники, предлагавшие за "вознаграждение" место в вагоне.

Фото: Как купить билеты из Киева в Вену (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Билеты только в онлайн-системе

Учитывая скандальную историю с поездом Киев-Варшава, где обнаружили злоупотреблениz проводников и нашествие спекулянтов, "Укрзализныця" ввела онлайн-продажу билетов. Кроме этого, необходимо пройти верификацию через "Дія.підпис".

Аналогичный алгоритм был введен для вагонов Киев-Вена. Это в известной степени снижает риски спекуляций билетами. Однако пользователи считают, что УЗ ввела не совсем добропорядочные условия. Это скорее похоже на попытку убрать из "очереди" лишних клиентов, например, иностранцев, не имеющих доступа к "Дии". Кроме этого, не у всех украинцев есть приложение "Дия".

Поездка с пересадками

Продажа билетов на поезд Киев–Вена открывается за 20 суток в 8:00. Они исчезают из системы в считанные минуты. Кто не успел поймать место в беспересадочном вагоне, тот может ехать с пересадкой по станции Чоп.

Для этого "Укрзализныця" ввела маршрут №745 "Киев-Ужгород", подвязанный под пересадку по станции Чоп на австрийский поезд в Вену. В мобильном приложении продаются билеты сразу на два поезда "Киев-Чоп" и "Чоп-Вена".

Фото: Центральный железнодорожный вокзал в Киеве (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Общая стоимость поездки составит от 2 865 грн. Также через приложение УЗ и в кассе можно приобрести билет на поезд №146 Чоп-Вена, цена – от 1 920 грн.

Пассажиры могут добраться в Чоп по собственному маршруту с учетом времени на прохождение пограничного контроля. Желательно чтобы в запасе было не менее двух часов. Для поездки из Австрии в Украину действует аналогичная схема. Билеты выкупаются через приложение УЗ в соответствии с требуемым маршрутом.

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця"запускает бета-тестирование новой услуги. Билеты при мониторинге можно будет купить автоматически.

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