В Киевской области начались отключения света: график

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

Населенные пункты Киевской области были разделены на две группы. Отключение света будет происходить поочередно и будут длиться в течение 4 часов. Однако возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.

"Если видите свой населенный пункт в нескольких группах отключений - не волнуйтесь! Отключения будут касаться разных улиц в этих населенных пунктах", - говорится в сообщении.

С подробным графиком отключений электроэнергии в Киевской области можно ознакомиться по ссылке.