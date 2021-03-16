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Київгаз зробив важливу заяву про платіжки: уже зовсім скоро

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 березня 2021 16:27
Київгаз зробив важливу заяву про платіжки: уже зовсім скоро Київгаз обрадував українців заявою про платіжки (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

Київгаз пропонує відмовитися від паперових платіжок за газ тим, кому вони не потрібні.

Про це йдеться на Facebook-сторінці компанії, що займається розподілом газу в Києві та околицях.

У чому суть заяви Київгазу?

Незабаром кияни зможуть вирішувати самі, який рахунок - електронний чи паперовий - отримувати за розподіл газу.

"Уже зовсім скоро ви зможете самостійно вибрати, який вид рахунку отримувати", - звернулися представники компанії до клієнтів.

Все, що потрібно зробити, це:

  • визначитися, яка платіжка для вас зручніша - електронна чи паперова;
  • в особистому кабінеті обрати потрібну опцію.

При цьому, споживачі газу, які не зареєстровані в особистому кабінеті, й надалі будуть отримувати паперовий рахунок.

Київгаз зробив важливу заяву про платіжки: уже зовсім скоро

У АТ "Київгаз" зробили заяву про платіжки за газ (facebook.com/kyivgaz.ua)

Як сплатити за доставку газу онлайн?

Сьогодні споживачі газу активно сплачують за спожиті послуги через інтернет. Клієнти Київгазу можуть також це зробити у особистому кабінеті на сайті компанії.

Там можна сплатити за розподіл газу, передати показники лічильника, завантажити рахунок, підписатися на його розсилку та перевірити інформацію про минулі розрахунки.

При цьому, якщо ви не зареєстровані в особистому кабінеті, все одно маєте можливість оплатити послугу транспортування газу на сайті у розділі "Оплата за послуги". Для цього необхідно знати свій особовий рахунок, який зазначається у рахунку, який надходить від Київгазу.

"Особистий кабінет допомагає споживачам отримувати ряд послуг дистанційно, тому є найзручнішим інструментом для комунікації з компанією, адже мінімізує фізичний контакт з іншими людьми та заощаджує час", - кажуть у компанії.

Раніше ми писали, що ринкові ціни на газ для населення повертаються.

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