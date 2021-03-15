Українці суттєво скоротили споживання газу: скільки зекономили за рік

У 2020 році населення України використало 8,2 млрд кубометрів метрів газу. Це на 14% менше, ніж у 2019 році, коли було спожито 9,5 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності з посиланням на оперативні дані НКРЕКП.

Як зазначається в повідомленні, зменшення споживання на 1,3 млрд кубометрів означає, що близько 220 млн доларів не витрачено на закупівлю газу.

За даними НКРЕКП, усього у 2020 році спожито 24 млрд кубометрів газу, що на 6% менше, ніжу у 2019 році (25,4 млрд кубометрів).

Споживання газу у промисловості зменшилося на 4% до 7,8 млрд кубометрів (з 8,1 млрд кубометрів у 2019 році.).

Обсяг споживання газу бюджетними та релігійними організаціями не змінився і склав минулого року 400 млн кубометрів, як і у 2019 році.

Водночас підприємства теплокомуненерго збільшили використання газу на 3% або на 200 млн кубометрів (з 7,4 млрд кубометрів за 2019 рік до 7,6 млрд кубометрів за 2020 рік).