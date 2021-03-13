Ринкові ціни на газ для населення повертаються: що це значить

Постанова Кабінету міністрів про заморожування цін на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр діє тільки до 1 квітня. Швидке всього, продовжувати його не будуть, а громадяни будуть обирати більш вигідного постачальника.

Про те, що буде з цінами на газ для населення, в матеріалі РБК-Україна.

Вимога МВФ

Рішення уряду про обмеження цін на газ йшло врозріз з домовленостями української влади з МВФ. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже заявив, що питання ціни на газ для населення буде врегульовано до кінця опалювального сезону, тобто до 31 березня. При цьому він дав зрозуміти, що стеля буде знято.

Сезонне зниження ціни

Крім того, з 1 квітня споживання газу різко падає. По-перше, це призведе до того, що суми в платіжках будуть не такі значні навіть за високою ціною. Крім того, із закінченням опалювального сезону знижуються ціни в Європі, від яких залежить український ринок. Тенденції свідчать про те, що ціна буде падати в найближчі місяці, що позначиться на ринкових цінах для населення.

Різниця в ціні

У "Нафтогазі" вже готуються до повернення ринкових цін. При цьому в компанії прогнозують, ціни постачальників знову будуть різними.

"Вже з квітня ціна на газ буде формуватися на ринкових принципах, і цінові пропозиції постачальників, враховуючи піврічний досвід роботи вільного ринку газу, будуть значно відрізнятися", - заявили в прес-службі компанії, нагадавши, що різниця досягала 40%.

У "Нафтогазі" закликають побутових клієнтів не зволікати з подачею заявки на зміну постачальника, а орієнтуючись на піврічний досвід роботи відкритого ринку газу, цінові пропозиції і рівень сервісного обслуговування, вибрати постачальника вже зараз.

Річний тариф

НКРЕКП 5 березня попередньо схвалила введення річного продукту ціни на природний газ. Проект буде спрямований на подальше обговорення протягом місяця.

Проект рішення передбачає базову річну пропозицію, яку постачальники повинні пропонувати всім побутовим споживачам на період з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Згідно з документом, постачальники природного газу, які здійснюють або мають намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам з 1 травня 2021 року, зобов'язані до 25 квітня 2021 року оприлюднити на своїх веб-сайтах ціну на природний газ, який поставлятиметься в рамках базової річної пропозиції, та іншу інформацію про базову річну пропозицію.