У Харкові пронеслася сильна злива: за 15 хвилин наробила біди

Харків 18 липня накрило потужною зливою, також по місту пронісся ураган. Всього за 15 хвилин вулиці затопило водою, а район Салтівка постраждав найбільше.

Про це повідомляється в місцевому Telegram-каналі "Труха Харків".

Зазначається, що вітер валив у місті дерева. На щастя, обійшлося без жертв, повідомляють очевидці.

Єдине - в одному з дворів багатоповерхівок постраждала припаркована машина. На неї впав навіс, який вітром відірвало від вікна. Також на місцевому ринку сильний вітер і дощ повалив торгові намети.

На кадрах відео можна розглянути, як сильний вітер хилить дерева до землі.

Раніше дощ пройшов і в інших районах міста, зокрема на проспекті Гагаріна.

У Харкові пронісся вітер і сильний дощ

Нагадаємо, що синоптики прогнозують спад спеки та прихід в країну опадів вже з 20 липня.