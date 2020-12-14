У Києві журналістку атакували через ожеледицю, але агресора спіткала моментальна карма

У Києві напали на журналістку через ожеледицю (колаж: РБК-Україна)

У Києві чоловік напав на журналістку телеканалу Kiev.Live. Дівчина знімала сюжет про те, як на Видубичах борються з ожеледицею власники і працівники місцевих МАФів. Адже в їх обов'язки входить посипати територію поруч з будовою піском або ж розчищати її.

Коли журналістка спробувала поспілкуватися з продавцем через віконце, та відмовилася відповідати. Потім звідкись виник чоловік - спочатку він штовхнув оператора, а потім накинувся на журналістку. У мережі з'явилося відео з інцидентом.

Одразу ж після цього агресора спіткала моментальна карма. Чоловік не втримався на ногах, впав і вдарився головою. Все сталося в прямому ефірі.

Цікаво, що коли агресор насилу вибрався з крижаної пастки, він не заспокоївся і продовжив атакувати знімальну групу.

Так працює моментальна карма, або чому не можна битися в ожеледь Posted by Світлана Мащенко on Monday, December 14, 2020

У Києві напали на журналістку через ожеледицю (відео: facebook.com)

Зазначимо, що крижаний дощ накрив Україну 10 грудня. У Києві дорога перетворилася на ковзанку. На вихідних через ожеледицю постраждав і Харків.

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться ожеледиця і зміниться погода.

У Києві в п'ятницю, 11 грудня, навіть стався колапс в Лікарні швидкої допомоги. Приймальня була забита людьми з різними травмами, а карети "швидкої" допомоги стояли в черзі.