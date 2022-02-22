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У Києві мешканці багатоповерхівки скаржаться на нашестя щурів: дірки збільшуються кожного дня

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 21:45
У Києві мешканці багатоповерхівки скаржаться на нашестя щурів: дірки збільшуються кожного дня У Києві в багатоповерхівці виявили щурів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в одній із багатоповерхівок жителі скаржаться на щурів. Зазначається, що вони залазять через дірку прямо у квартири.

Про це у Facebook повідомив Анатолій Гавриш.

За словами киянина, кожного дня щури залазять у квартири. Зазначається, що на вихідних гризуни зробили дірку з підвалу до кухні. Також сьогодні чоловіку вдалося впіймати одного щура.

Окрім того, у житлово-експлуатаційній дільниці відмовляються надавати доступ до підвалу, щоб визначити масштаби пошкоджень.

"Кажуть, що вони самі подивляться (і не дивляться), що я сам повинен із квартири замастити діру, що підвал на охороні, тому туди не можна", - пише киянин.

До того ж він зазначив, що в одній із телефонних розмов він почув, що у підвал нібито підселили наркоманів.

"Патруль, який двічі спілкувався зі мною після викликів по 102 сказав, щоб я вирішував питання сам чи з комунальниками, навіть якщо у підвалі - притон наркоманів, бо вони нічого не можуть", - додає Гавриш.

Що робити, якщо завелись щурі

Якщо щурі завелися у підвалі, то зовсім скоро вони будуть будинку. Гризуни зроблять безліч ходів та знищать їстівні запаси.

Боротися зі щурами потрібно самостійно, або ж викликати санітарні служби.

Також можна звернутися до спеціальної служби з дератизації. До того ж потрібно написати колективну заявку до ЖЕКу та чекати на вирішення проблеми.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі гуртожиток вузу заполонили щури.

Також ми писали, українська спортсменка поскаржилася на поїздку в Укрзалізниці. Вона зазначила, що їхала в купе з щурами.

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