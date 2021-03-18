У Києві - жорсткий карантин: що працюватиме, а що закриють повністю (список)

У Києві посилили карантин . Жорсткі обмеження у столиці почнуть діяти з 00:00 20 березня (у ніч з п'ятниці на суботу).

Про це заявив Віталій Кличко на терміновому брифінгу у четвер, 18 березня.

За словами мера Києва, у столиці за минулу добу було зафіксовано понад 1000 інфікованих коронавірусом громадян. За 24 години потрапило до лікарень майже 200 людей. Більше того, на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях міста понад 70%.

"Ситуація розповсюдження вірусу без перебільшення загрозлива", - сказав Кличко.

Тому на три тижні, до 9 квітня, у Києві вводяться жорсткі обмеження. Розповідаємо, що саме буде працювати, а що закриють у столиці з 20 березня.

Що у Києві не буде працювати взагалі?

Повністю на три тижні будуть закриті:

заклади культури (кіно, театри, музеї, концертні зали)

ТРЦ (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів та магазинів з продажу товарів особистої гігієни та побутової хімії)

церкви та інші релігійні установи (якщо не забезпечена площа 10 кв. м на одну особу)

Також заборонено проведення масових заходів: розважальних, спортивних, культурних рекламних і інших. Не дозволена також присутність глядачів на спортивних змаганнях (у тому числі, на матчі "Шахтар" - "Рома", який відбудеться 18 березня).

Що працюватиме, але з обмеженнями?

Заклади громадського харчування будуть працювати виключно "на виніс".

АЗС будуть працювати з дотримання сурових карантинних норм та без функціонування кафе.

Перукарні і салони краси працюватимуть лише за попереднім записом.

Це ж стосується і фітнес-клубів та спортивних залів (але без групових занять!).

Що працюватиме, як і раніше?

Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Принаймні, поки що.

Школи теж після весняних канікул повернуться до навчання. Але навчальний процес відбуватиметься дистанційно.

Усі підприємства і організації бюджетної сфери працюватимуть, але мають перейти на дистанційну роботу. Приватний бізнес теж повинен максимально перейти на дистанційку (окрім підприємств "критичної структури").

Громадський транспорт працюватиме у звичному режимі з дотриманням сурових норм перевезень і маскового режиму, а заповнюваність місць має складати 50%.

Громадський транспорт в Києві працюватиме (фото: РБК-Україна)