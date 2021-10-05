ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Запоріжжі перед входом в торговий центр знайшли собаку з запискою: що там написано

Новость на русском →
Запоріжжя, Вівторок 05 жовтня 2021 17:39
У Запоріжжі перед входом в торговий центр знайшли собаку з запискою: що там написано Собаку залишили біля супермаркету у Запоріжжі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі біля входу в один із торгових центрів знайшли собаку. Зокрема, до нього був прив'язаний гаманець, намордник та записка.

Про це в соцмережах повідомила місцева зоозахисниця Ірина Дідур.

Як розповіла вона, собаку залишили його колишні власники. У гаманці була записка, в якій йшлось, що колишня власниця втратила роботу та більше не може годувати тварину. Зазначається, що собака здоровий та навіть виконує команди. На собаці жінка залишила його намордник.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі агресивний собака накинувся на перехожого, який хотів зняти кошти у банкоматі.

Також ми писали, що у Херсоні на дитину напав домашній алабай і дівчинка втратила багато крові.

Читайте РБК-Україна в Google News
собака
LITE
Свято 5 жовтня: що строго заборонено робити в цей день, прикмети
Свято 5 жовтня: що строго заборонено робити в цей день, прикмети