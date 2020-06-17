У Києві біля метро утворилося звалище: хто залишив "подарунки"

У Києві біля метро утворилася звалище (колаж РБК-Україна)

У столиці біля метро "Харківська" залишили купи сміття

У Києві біля метро "Харківська" утворилося справжнє звалище. Купи сміття залишили після себе продавці, які незаконно тут торгували. У результаті вхід в підземний перехід майже заблоковано через картонні ящики з-під овочів і фруктів.

Про це кричущий випадок повідомили на сторінці "Дарниця Live" в Facebook.

"Подарунки від стихійної торгівлі на метро "Харківська", - підписали фотографію в мережі.

Судячи по фото, на вулиці знаходиться і невелика урна, але її обсяг дуже малий, щоб утилізувати сміття.

Купи сміття біля метро "Харківська" у Києві (фото: facebook.com/darnica.live1)

В коментарях українці відзначили, що якщо торговці стоять тут кожен день, значить комусь це вигідно і хто отримує від них гроші. Також люди зійшлися в думці, що вечорами біля станції метро постійно така ситуація.

Якщовони там стоять і їх ніхто не чіпає, то комусь вони сплачують за це (башляють). Ось чому там і на другій стороні м. Харківської завжди такий срач.

Так, станція метро одна з самих "ядовитих." Якщо не влада може навести порядок навіть тут - що говорити про решту країни.

Тут по ходу всіх все влаштовує!!! Біомаса !

Кожний вечір таке.

Як ми раніше повідомляли, в Україні назріває серйозна екологічна катастрофа.

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Автор: Людмила Жукова