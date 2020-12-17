На ялинці у Києві встановили зірку, замість капелюха: скільки вона коштує

На новорічній ялинці в Києві встановили зірку (фото: РБК-Україна)

У Києві новорічна ялинка на Софійській площі змінила свій стиль. Після скандалу з капелюхом, яким її прикрасили, на новорічне дерево встановили традиційну зірку. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Ця зірка різдвяна, восьмикутна, як і просила громадськість. Чіпляти на ялинку її почали близько одинадцятої ранку. Але підготовка до монтажу тривала кілька днів. Частина гірлянд тут довелося зняти, щоб можна було таки дістатися до верхівки", - розповіли організатори новорічного містечка.

Відзначимо, що нова прикраса у формі зірки виготовили за три дні. Вона зроблена з алюмінію і гірлянд трьох кольорів. Її висота 4 метра, а важить вона 60 кілограмів. Обійшлася вона місту у 75 тисяч гривень, а капелюх, яку розкритикували в 70 тисяч.

Нагадаємо, що капелюх, який спочатку прикрасив головну ялинку країни, наробив багато шуму в соцмережах. Його критикували пересічні українці та представники різних конфесій. У задумі "створити чарівництво" вони не побачили нічого казкового і цікавого. Після галасу капелюх з дерева зняли і зараз він лежить на одному зі складів.

У Києві на ялинці замінили капелюх зіркою

Ялинка обійшлася майже в три мільйони гривень. Це без прикрас і монтажу. Частина суми оплатять спонсори і меценати. Біля ялинки буде гігантський пень з фотозонами і казковими персонажами. Замість концертів буде звучати фонова музика, а глінтвейн і їжу будуть продавати з кіосків на винос.

Як ми раніше писали, у справі з головною ялинкою країни стався новий поворот.