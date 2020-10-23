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У Києві горить великий супермаркет: людей евакуюють, чути крики

Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 17:21
У Києві горить великий супермаркет: людей евакуюють, чути крики
У Києві горить супермаркет (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві спалахнула пожежа у великому супермаркеті

У Києві в четвер, 23 жовтня, сталася пожежа у великому супермаркеті в Оболонському районі. У мережі з'явилося відео задимленого приміщення, співробітників і покупців евакуювали.

Так, згідно Facebook-сторінці Київ Оперативний, горить магазин "Сільпо", що на Героїв Сталінграда, 27.

"Співробітники і відвідувачі евакуйовані. У місті чекають пожежних рятувальників ДСНС", - йдеться у підписі до відеоряду.

На відео чути крики, звуки під'їжджаючих пожежників.

Прямо зараз сталася пожежа у супермаркеті «Сільпо», що на Сталінграда, 27. Співробітники та відвідувачі евакуйовані. На місті очікують пожежних рятувальників ДСНС.

Опубліковано Київ Оперативний П'ятниця, 23 жовтня 2020 р.

У Києві загорілось "Сільпо" на Оболоні (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що у Києві не так давно сталася пожежа на останньому поверсі нової багатоповерхівки. Під час спалаху двом людям довелося видертися на кондиціонер, щоб врятуватися від диму і вогню.

Раніше ми також писали, що з'явилися нові фото страшних пожеж під Харковом, які спалахнули на початку вересня. Пожежа знищила 22 будинки, 50 людей було евакуйовано, а 33 залишилися без житла.

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