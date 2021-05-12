У Києві почав цвісти бузок: де можна помилуватися красою
У Києві розпочався сезон цвітіння бузку. Помилуватися красою кущів можна в головному ботсаду столиці імені Миколи Гришка.
Про це повідомляється на сторінці ботсаду в Facebook.
"Хвилюючий момент, коли відкрилися перші квіти на бузку. Цей аромат ви ні з чим не переплутаєте", - сказано в повідомленні на сторінці.
Також ботсад опублікував приголомшливі фотографії бузку. Шкода, знімки не передають аромату.
У ботсаду Гришко зацвів бузок (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)
Також в цьому місці для відпочинку зацвіли алеї груш і яблунь.
У ботсаду щосили цвітуть груші і яблуні (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)
На сторінці в соцмережі ботсаду запрошують всіх жителів столиці відвідати Ботанічний сад.
Нагадаємо, що він знаходиться за адресою Тімірязєвська, 1. Вхід в ботсад платний.
Як ми повідомляли раніше, у Києві нарешті розпустилися магнолії, де можна побачити красу.