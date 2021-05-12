У Києві почав цвісти бузок: де можна помилуватися красою

У Києві розпочався сезон цвітіння бузку. Помилуватися красою кущів можна в головному ботсаду столиці імені Миколи Гришка.

Про це повідомляється на сторінці ботсаду в Facebook.

"Хвилюючий момент, коли відкрилися перші квіти на бузку. Цей аромат ви ні з чим не переплутаєте", - сказано в повідомленні на сторінці.

Також ботсад опублікував приголомшливі фотографії бузку. Шкода, знімки не передають аромату.

У ботсаду Гришко зацвів бузок (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Також в цьому місці для відпочинку зацвіли алеї груш і яблунь.

У ботсаду щосили цвітуть груші і яблуні (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

На сторінці в соцмережі ботсаду запрошують всіх жителів столиці відвідати Ботанічний сад.

Нагадаємо, що він знаходиться за адресою Тімірязєвська, 1. Вхід в ботсад платний.