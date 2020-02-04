У Києві змусили звільнитися вагітну жінку: деталі скандалу

У Києві змусили піти з роботи вагітну жінку

У Києві змусили написати заяву про звільнення вагітну жінку

В Києві змусили звільнитися вагітну жінку. Медсестра на ім'я Віола працювала два роки в приватній медичній клініці. Свою роботу вона любила і звільнятися не збиралася.

Пізніше жінка дізналася, що вкоре стане матір'ю і повідомила радісну новину на службі. Але керівництво, коли дізналося про вагітність своєї підлеглої, не зраділо, а змусило медсестру написати заяву про звільнення за власним бажанням. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Коли журналісти зв'язалися з керівництвом клініки, там повідомили, що вагітна вела себе агресивно і в пориві злості написала заяву про звільнення.

Директор клініки сказала, що медсестру терпіли і вона не виконувала свої обов'язки досить добре.

Юристи рекомендують жінкам знати свої права і не підписувати під тиском жодних документів. Роботодавець не може звільнити жінку в цікавому положенні. Це можливо тільки в тому випадку, якщо підприємство повністю ліквідується.

"У нас в країні дійсно звільняють через вагітність. Але жінки повинні знати свої права і не вестися на провокації", - розповіла юрист у сюжеті.

В Києві змусили звільнитися вагітну жінку (ТСН)