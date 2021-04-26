Вчений розповів сумну правду про тварин у Чорнобилі: було дике стадо

Катастрофа в Чорнобилі сталася рівно 35 років тому. Про події того часу досі не все відомо і деякі історії стають відомими тільки зараз.

Начальник Наукового відділу Чорнобильського заповідника Денис Вишневський розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі " Україна 24 ", що сталося з тваринами в зоні відчуження після аварії.

Він повідомив, що частину тварин евакуювали після аварії, а домашніх довелося знищувати, щоб не було спалаху сказу.

"Велику рогату худобу, яка перебувала на балансі колгоспів, у державній власності, евакуювали, тому що це державне майно, а потім забили. Невелику частину з приватної власності господарі просто випустили, було дике стадо одну або дві зими. Що стосується собак і котів, це була сумна правда, яку показали навіть в серіалі "Чорнобиль" — для попередження спалахів сказу і небезпеки для особового складу був наказ, і підрозділи МВС знищували тварин по селах. Офіційна цифра - 600 одиниць", - пояснив Вишневський.

Тварини в Чорнобилі (Фото: Getty Images)

Зараз в зоні відчуження тварин багато, але справжніх хижаків майже немає. В основному в Чорнобилі зустрічаються копитні.

"Тут можна не те щоб побачити тварин, а хоча б сліди — тому що навіть фахівці-зоологи, що працюють багато років, можуть 1, 2, 5 разів побачити живого хижака. Копитних можна побачити практично всіх, починаючи від лося, це найбільший звір тут, — колись були зубри, але тепер лось на першому місці,- до оленя, козулі, дикої свині", — розповів фахівець.

Він додав, що тепер у Чорнобильській зоні є майже всі представники лісових видів тварин України.

"Це 300-400 видів хребетних тварин, серед яких близько 70 видів у Червоній книзі України, і набагато більше видів мають статус рідкісних у Європі, а у нас вони звичайні", - резюмував Вишневський.