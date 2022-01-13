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У Києві замерзли ліфти надземних переходів: жителі столиці обурюються

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Київ , Четвер 13 січня 2022 16:47
У Києві замерзли ліфти надземних переходів: жителі столиці обурюються Колаж РБК-Україна: у Києві через морози не працюють ліфти надземних переходів
Автор: Роман Мирончук

Нові ліфти в надземних мостових переходах над проспектом Любомира Гузара і Леся Курбаса є єдиною можливістю перейти дорогу для маломобільних громадян. При цьому вони не працюють в холодну пору.

Про це повідомляють у Facebook-спільноті "Цар-пандус".

У Києві замерзли ліфти надземних переходів: жителі столиці обурюютьсяУ Києві замерзли ліфти надземних переходів: жителі столиці обурюються

Ліфти в надземних мостових переходах не працюють в мороз (фото: facebook.com/tsarpandus)

Комунальні служби підтвердили, що причина неробочих ліфтів - морози. За їх словами, відповідно до технічних характеристик, дані ліфти працюють при температурі від +5 до +40 градусів.

При цьому вони додали, що дбають про маломобільні групи населення, тому встановили систему підігріву, яка дозволяє ліфтам працювати до -5.

У Києві замерзли ліфти надземних переходів: жителі столиці обурюються

Відповідь комунальників (фото: facebook.com/tsarpandus)

Правда проблема в тому, що в останні дні в Києві температура повітря опустилася до -15 градусів вдень. Сьогодні, 13 січня, звичайно вже тепліше, і на вулиці 3 градуси морозу.

Заяву в комунальні служби жителі міста написали ще в грудні 2021 року, коли також було холодно і ліфти, які встановили в 2020 році, не працювали.

У спільноті "ЦАР-пандус" зазначили, що минулого місяця ліфти не працювали 7 днів. І вони не розуміють, невже немає ліфтів, які б працювали при великих мінусових температурах.

Нагадаємо, в метро Харкова в годину пік обвалилася стеля.

Ми також писали про те, що в школі під Одесою учениці на зламану руку поклали рибу і відправили додому.

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