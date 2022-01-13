У Києві замерзли ліфти надземних переходів: жителі столиці обурюються
Нові ліфти в надземних мостових переходах над проспектом Любомира Гузара і Леся Курбаса є єдиною можливістю перейти дорогу для маломобільних громадян. При цьому вони не працюють в холодну пору.
Про це повідомляють у Facebook-спільноті "Цар-пандус".
Ліфти в надземних мостових переходах не працюють в мороз (фото: facebook.com/tsarpandus)
Комунальні служби підтвердили, що причина неробочих ліфтів - морози. За їх словами, відповідно до технічних характеристик, дані ліфти працюють при температурі від +5 до +40 градусів.
При цьому вони додали, що дбають про маломобільні групи населення, тому встановили систему підігріву, яка дозволяє ліфтам працювати до -5.
Відповідь комунальників (фото: facebook.com/tsarpandus)
Правда проблема в тому, що в останні дні в Києві температура повітря опустилася до -15 градусів вдень. Сьогодні, 13 січня, звичайно вже тепліше, і на вулиці 3 градуси морозу.
Заяву в комунальні служби жителі міста написали ще в грудні 2021 року, коли також було холодно і ліфти, які встановили в 2020 році, не працювали.
У спільноті "ЦАР-пандус" зазначили, що минулого місяця ліфти не працювали 7 днів. І вони не розуміють, невже немає ліфтів, які б працювали при великих мінусових температурах.
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