У школі під Одесою учениці на зламану руку поклали рибу і відправили додому: деталі скандалу

В Одеській області в школі шестикласниця зламала руку на уроці фізкультури, але допомоги їй не надали, а просто доклали холодну рибу і відправили додому.

Як все сталося

У той день фізкультура у Лізи в школі була третім уроком. Дітям вчитель дав завдання - стрибати через спортивний снаряд. Дівчинка два рази виконала, а потім відчула різкий біль. За словами постраждалої, педагог не пояснила учням, як правильно стрибати, а під час уроку дивилася в телефон.

Через різкий біль Ліза відразу почала плакати, але вчителька вирішила швидку допомогу не викликати, а просто принесла зі шкільної їдальні заморожену рибу і доклала на місце травми дитини. У цей час у навчальному закладі медсестри не було. Потім шестикласницю відправили додому.

Мама дізналася про травму дочки ввечері та відразу відвезла її в лікарню. Виявилося, рука зламана у двох місцях. Жінці навіть не повідомили про травму дочки зі школи.

Що кажуть у школі

У навчальному закладі своєї провини не визнають. Кажуть, що це нормальна практика прикласти холодне на травмоване місце, якщо немає медсестри. Чому не викликали "швидку" не говорять.

"За всіма правилами перша допомога надається, якщо немає медсестри – це прикласти щось холодне до ушкодженого місця. Тут такі правила давно існують. Вчителька вже покарана. Їй і мені вже винесли догани", - каже директор.

Вчителька фізкультури також не визнає свої провину і вважає, що все зробила правильно.

Поліція розпочала слідство

Зараз Ліза не ходить в школу, їй наклали гіпс. Після одужання мати планує перевести її в іншу школу, хоча вона і знаходиться в десяти кілометрах від села.

"Тут нам вже сказали: сюди можете не ходити. Отримувала безліч різних загроз", - розповіла мама.

Також жінка збирається звернутися до суду, щоб інші діти не постраждали.