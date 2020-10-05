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У Києві водій викинув дівчину з маршрутки, хоча проїзд вона сплатила

Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 13:22
У Києві водій викинув дівчину з маршрутки, хоча проїзд вона сплатила
У Києві маршрутник вигнав із салону дівчину (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві стався скандал в маршрутці

У Києві водій маршрутки вигнав дівчину з салону, хоча вона оплатила проїзд. Інцидент стався на маршруті №511, який нещодавно запустили в столиці. Як повідомляє Telegram-канал Kiev Map, увечері 4 жовтня дівчина зайшла в маршрутку і передала водієві за проїзд в монетах по одній гривні. Чоловікові це дуже не сподобалося і він почав лаятися.

Водій агресивно почав кричати дівчині, щоб вона негайно вийшла. Очевидці повідомляють, що водій не став приймати такі гроші і попросив замінити на паперові. Пасажирка спробувала пояснити водієві, що ці гроші не вилучали з обігу, але він був непохитний.

"Вийшла, я сказав. Я тобі зараз дам!! - кричав водій.

Коли та відмовилася, вигнав дівчину з автобуса. До речі, жоден з пасажирів автобуса не заступився за дівчину.

Нагадаємо, що з 1 жовтня Нацбанк вивів з обігу монети номіналом 25 копійок і банкноти до 2003 року випуску. Купюри в одну гривню це не стосувалося.

Як ми раніше писали, у Кропивницькому 20 атошників провчили водія маршрутки.

Також ми повідомляли, що в маршрутці Рівного пенсіонерки шокували висловлюваннями.

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