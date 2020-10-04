Дихати дуже важко: харків'яни розповіли про екологічну катастрофу

У Харкові завод Коксохім поставив рекорд по забрудненню повітря (колаж: РБК-Україна)

Харків'яни пов'язують рекордне забруднення повітря з роботою заводу

У Харкові активісти та мешканці міста вже понад рік бореться з роботою Коксового заводу. У суботу ввечері, 3 жовтня, в місті спостерігалося рекордне забруднення повітря шкідливими викидами в атмосферу. Індекс забруднення повітря становив 924 одиниці, в той час, як вкрай небезпечними є значення близько 500 одиниць і вище. Про це розповідається в Telegram-каналі "Х**вий Харків".

Як повідомляється, небезпечні викиди сягнули пікової концентрації в повітрі над Харковом о десятій годині вечора. Тоді індекс якості повітря і забруднення атмосфери склав 924 одиниці. При тому, що шкала небезпеки забруднення закінчується на 500 одиницях. Абсолютний рекорд в забрудненні місцеві жителі пов'язують з діяльністю "Коксохіму", біля якого і були зафіксовані божевільні показники.

Скріншот (t.me/hueviykharkov)

В коментарях місцеві жителі розповідають, що такі показники – не збій програми. Деякі скаржаться на самопочуття, деякі повідомляють про те, що через викиди стало важче дихати.

"Через закриті вікна взагалі дихати важко...", - пише одна з користувачок.

Одна з мешканок міста докладніше розповіла про ситуацію.

"Загалом, завод реально працює і смердить. Я живу в районі цирку з минулого року, але запах вперше почула десь місяць тому. Це не запах паленої трави, це запах більше хімічний, схожий на запах паленої гуми. Перший раз, коли його почула, подумала, що новий майдан під вікнами та палять шини. Дотягує точно до Одеської, Гагаріна, Холодки, скверу Стрілки", - пише харків'янка Людмила в коментарях.

Людмила передає, що від забруднень страждають діти, які гуляють в парках, розташованих неподалік. До того ж жінка підтвердила, що викиди завод виробляє переважно в нічний час.

"Вітер може рознести це на великі відстані, незрозуміло, в який район переїхати. Ту ж Новоселовку, типу зелену, накриває постійно. Запах - це просто некомфортно, але зміст цього повітря це ппц", - додала жінка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що токсичні відходи могли потрапити в Каховське водосховище.

Раніше ми писали, що у передмісті Києва люди помітили коричневий серпанок в повітрі, через який було важко дихати.

До речі, нещодавно вчені назвали головні джерела забруднення у квартирі.