Мокрий сніг і сильний вітер: українцям зробили попередження про страшну погоду

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні принесе на вихідних зимове похолодання і сніг

Погода в Україні найближчими днями сильно погіршиться і синоптики прогнозують різке зниження температури повітря, мокрий сніг та сильний штормовий вітер. Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, потепління в Україні варто очікувати тільки наступного тижня.

Діденко розповіла, в яких областях варто очікувати дощ з мокрим снігом і штормовий вітер.

"На Заході, Півночі, в Харківській, Луганській областях очікується дощ, можливий мокрий сніг. Сильний вітер! Похолодання до +4 +9 градусів. На Сході, Півдні та в більшості центральних областей буде суха погода, температура повітря очікується вище, +9 +15 градусів", - розповіла синоптик про погоду в Україні у суботу, 14 березня.

Карта погоди

У неділю, 16 березня, в країні буде сухо, але холодно. У більшості областей температура опуститься до мінусових значень.

"Прийде антициклон на ім'я Helge і тому скрізь прогнозується суха повітряна маса. І головне в цій карантинній ситуації – сонце, яке хоч трохи допомагає боротися з вірусом. Хоча посилиться похолодання вночі до невеликих морозів, а вдень очікується всього +2 +8 градусів", - зазначила Діденко.

Карта погоди

Складна синоптична ситуація очікується на вихідних у Києві. Синоптик попередила про сильний вітер та похолодання, можливий мокрий сніг.

"Субота – похолодання до +6 градусів, сильний вітер, дощ, навіть з мокрим снігом. У неділю вночі мороз, вдень холодно, всього +2 градуси, сухо, сонячно", - написала Діденко і зазначила, що на початку наступного тижня в Україну прийде потепління.

"Наступний тиждень принесе в Україну знову потепління, а на наступні вихідні знову похолодає", - попередила синоптик.