У Києві затримали на гарячому спритних злодіїв: фото групи "героїв"

У Києві спіймали нахабних злодіїв (Колаж РБК-Україна)

У Києві небайдужі люди самі затримали злодіїв

У Києві біля метро "Шулявська" зловили нахабних злодіїв-кишенькових злодіїв. Зловмисники хотіли вкрасти у дівчини мобільний телефон, але це вчасно побачили небайдужі люди. Вони допомогли "скрутити" спритних злодіїв і викликали поліцію. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Небайдужість і згуртованість у всій красі. На станції Індустріальна люди побачили, як двоє поганих людей крадуть у дівчини мобільний телефон. Вони не відвернулися, не відійшли, а навпаки - затримали негідників і покликали поліцію", - написали на сторінці.

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Українці висловили свою думку про затримання злодіїв в коментарях. Багато подякували хлопців за таку відвагу і мужність.

Красунчики!! Серед нас є хороші люди, це не може не радувати! Ура!

Супер. Але навіть якщо суд до кінця комусь вдасться довести, через 2 роки ці ж пики знову в зведеннях... Це як боротьба з мельцами за Дон-Кихотски або біг на місці... На жаль.

Треба було ще люлей всипати, щоб забарвилися в темно сині кольори!

Молодці. Добре чортів поваляли.

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Скріншот коментарів (Facebook)