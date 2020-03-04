В Киеве задержали на горячем ушлых карманников: фото группы "героев"

В Киеве неравнодушные люди сами задержали воров
В Киеве возле метро "Шулявская" поймали наглых воров-карманников. Злоумышленники хотели украсть у девушки мобильный телефон, но это вовремя увидели неравнодушные люди. Они помогли "скрутить" ушлых воров и вызвали полицию. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Неравнодушие и сплоченность во всей красе. На станции Индустриальная люди увидели, как двое плохих людей крадут у девушки мобильный телефон. Они не отвернулись, не отошли, а наоборот - задержали негодяев и позвали полицию", - написали на странице.
В Киеве задержали наглых воров (Киев Оперативный)
Украинцы высказали свое мнение о поимке воров в комментариях. Многие поблагодарили парней за такую отвагу и мужество.
В маршрутке Киева поймали наглого карманника: фото "героя"
Скриншот комментариев (Facebook)