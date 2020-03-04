В Киеве задержали на горячем ушлых карманников: фото группы "героев"

В Киеве поймали наглых карманников (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве неравнодушные люди сами задержали воров

В Киеве возле метро "Шулявская" поймали наглых воров-карманников. Злоумышленники хотели украсть у девушки мобильный телефон, но это вовремя увидели неравнодушные люди. Они помогли "скрутить" ушлых воров и вызвали полицию. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Неравнодушие и сплоченность во всей красе. На станции Индустриальная люди увидели, как двое плохих людей крадут у девушки мобильный телефон. Они не отвернулись, не отошли, а наоборот - задержали негодяев и позвали полицию", - написали на странице.

В Киеве задержали наглых воров (Киев Оперативный)

Украинцы высказали свое мнение о поимке воров в комментариях. Многие поблагодарили парней за такую отвагу и мужество.

Красавчики!! Есть среди нас хорошие люди, это не может не радовать! Ура!

Супер. Но даже если суд до конца кому то удастся довести, через 2 года эти же рожи опять в сводках... Это как борьба с мельцами по Дон-Кихотски или бег на месте... К сожалению.

Надо было еще люлей всыпать, чтоб окрасились в темно синие цвета!

Молодцы. Хорошо чертей поваляли.

В маршрутке Киева поймали наглого карманника: фото "героя"

Скриншот комментариев (Facebook)